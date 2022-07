Umfrage: Wie verkraften Sie die Rekordtemperaturen?

Lokal Die hochsommerlichen Temperaturen sollen nächste Woche noch steigen, im Kreis Neu-Ulm werden täglich über 30 Grad erwartet. So gehen die Illertisser damit um.

Eine Hitzewelle rollt über Deutschland und der Wetterdienst sagt Temperaturen von über 30 Grad voraus. Das macht gesundheitlich angeschlagenen Menschen, Senioren und Kindern zu schaffen. Experten warnen vor Hitzetod und Schäden für die Natur. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Wie verkraften Sie die Rekordtemperaturen?