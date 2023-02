Illertissen

vor 19 Min.

Umfrage: Wo tragen Sie noch freiwillig eine Maske?

Plus Seit dem 2. Februar ist weitgehend Schluss mit der Maskenpflicht. In Illertissen haben wir mit Passantinnen und Passanten über das Thema gesprochen.

Von Regina Langhans

Fachleute sehen das Ende der Corona-Pandemie gekommen und die Politik zieht mit dem Aufheben der Vorschriften zum Infektionsschutz nach. Am 2. Februar endete die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Unternehmen setzen auf Freiwilligkeit. Nur in Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und Heimen bleibt der Mundschutz für Patienten und Besucher noch bestehen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wo tragen Sie noch freiwillig eine Maske?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

