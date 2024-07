Illertissen

15:43 Uhr

Unbekannte stehlen E-Bike in Illertissen

Ein E-Bike wurde am Wochenende in der Färberstraße in Illertissen gestohlen. Wer hat davon etwas mitbekommen?

Ein E-Bike wurde in Illertissen am Wochenende gestohlen – obwohl es an ein anderes Fahrrad gesperrt war. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein E-Bike ist in Illertissen im Zeitraum von Freitag bis Sonntag gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das E-Bike in der Färberstraße und war mit einem Schloss an ein anderes Fahrrad gekettet. Täter oder Täterin ließ durchtrenntes Schloss in Illertissen zurück Der Täter oder die Täterin durchtrennte das Schloss und entwendete das E-Bike, das zweite Fahrrad ließ er oder sie zusammen mit dem beschädigten Schloss zurück. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise. (AZ)

Themen folgen