Unsichere Fahrweise: Mann hat mehr als zwei Promille intus

Die Polizei hat einen alkoholisierten Autofahrer am Steuer erwischt: Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr kontrollierten Beamte den Mann und stellten dabei Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der 63-jährige Fahrer sei nicht mehr in der Lage gewesen, seinen Pkw sicher zu führen, heißt es dazu. Nach der Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme stellte die Polizeistreife den Führerschein des Mannes sicher. Gegen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

Jens Carsten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis