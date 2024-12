Veteranen- und Soldatenvereins Jedesheim ehrt langjährige Mitglieder

Im örtlichen Schützenheim zeichneten der erste Vorsitzende Andreas Miller und sein Stellvertreter Ernst Worschech an der Generalversammlung des Veteranen- und Soldatenvereins Jedesheim Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft aus.

In seinem Grußwort sprach Bürgermeister Jürgen Eisen anerkennende Worte für die Mitglieder aus, die sich ehrenamtlich in den Vereinen einbringen. „Ohne Ehrenamt gäbe es weder diese Abendgesellschaft noch diese Räumlichkeiten“, so Eisen. Anton Vogt wünschte sich, den Volkstrauertag als Tag, an dem der Verstorbenen und Vermissten der Kriege gedacht wird, wieder mehr in das Bewusstsein der Bürger zu rücken.