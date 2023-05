Glasfaserausbau: Das ist das Ergebnis in Vöhringen, Bellenberg und Illertissen

Die Nachfragebündelung des Glasfaserunternehmens ist abgeschlossen. Für Nachzügler gibt es aber noch eine letzte Anmeldefrist.

Ende April war der Stichtag: Bis dahin sollten sich die Haushalte in Vöhringen, Bellenberg und Illertissen entscheiden, ob sie einen Hausanschluss der Deutschen Glasfaser haben möchten. Das Unternehmen hatte den Kommunen zugesagt, jeweils ein flächendeckendes Netz aufzubauen, wenn mindestens ein Drittel der Haushalte während der vorgegebenen Frist dafür unterschreiben. Besonders nervenaufreibend war die Suche in Vöhringen: Dort musste der Zeitraum zweimal verlängert werden, weil die Zusagen in den ersten Anläufen unter der Vorgabe geblieben waren.

Hier können sich Nachzügler in Illertissen, Vöhringen und Bellenberg melden

Jetzt steht allerdings das Ergebnis fest: Die Deutsche Glasfaser will nach Pfaffenhofen, wo bereits die Planungsphase gestartet ist, auch in Illertissen, Bellenberg und Vöhringen starten. Nach Unternehmensangaben werden damit rund 20.000 Haushalte im Landkreis Neu-Ulm werden ans Glasfasernetz angeschlossen. Für Nachzügler, die sich noch für einen Anschluss mit kostenlosem Hausanschluss entscheiden wollen, gibt es noch eine letzte Frist.

Interessenten aus Vöhringen, Thal, Illerberg und Illerzell können sich am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr im Foyer im Rathaus Vöhringen beraten lassen und Aufträge abschließen. Bis zu diesem Tag wird der Hausanschluss noch kostenlos angeboten und Beratungstermine können vereinbart werden. In Illertissen ist der Servicepunkt im Oberen Graben 1 für alle Interessenten nochmals am Freitag, 12. Mai, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Auch in Bellenberg ist Deutsche Glasfaser noch am Montag, 15. Mai, zwischen 16 und 18 Uhr im Foyer des Rathauses vor Ort.

Für die vier Kommunen beginnt jetzt Planung der Bauarbeiten. Zunächst werden die Standorte für den Glasfaserhauptverteiler festgelegt und der Tiefbau vorbereitet. Ein Baupartner des Unternehmens verlegt vom Hauptverteiler aus die Glasfaserleitungen bis ins Haus. Alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, sollen vorab über die einzelnen Schritte informiert werden, dabei werden auch die Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt.

Es stehen noch weitere Orte auf der Warteliste für den Glasfaserausbau

Daneben stehen noch weitere Orte im Kreis Neu-Ulm auf der Warteliste. Die Nachfragebündelung läuft aktuell noch bis zum 27. Mai in Holzheim. Dort sind der Webseite der Deutschen Glasfaser zufolge 19 Prozent der Haushalte bereits erreicht. In Elchingen sind es 23 Prozent, hier könnten Interessenten bis zum Stichtag am 17. Juni einen Auftrag abschließen. In Nersingen startet die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser voraussichtlich im Juni. (AZ, rjk)