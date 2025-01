Glücksspiel-Razzien in Illertissen und Vöhringen: Polizei beschlagnahmt 30.000 Euro

In der Nacht auf Montag haben die Kripo Neu-Ulm und Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei bei zwei Razzien wegen unerlaubtem Glücksspiel in Vöhringen und Illertissen mehr als 30.000 Euro Bargeld sichergestellt. Mehrere Personen wurden auf frischer Tat bei illegalen Pokerrunden ertappt.

Seit einigen Wochen führt die Kriminalpolizei aufgrund mehrerer Zeugenhinweise Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer. Beide stehen im Verdacht, unabhängig voneinander unerlaubte Pokerturniere organisiert und veranstaltet zu haben. Nachdem diese Hinweise zunächst durch weitere Ermittlungen verdichtet wurden, erwirkte die Staatsanwaltschaft Memmingen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Memmingen. Diese wurden in der Nacht auf 27. Januar.

Razzien in Vöhringen und Illertissen: illegale Pokerturniere

Zunächst gab es eine Razzia in einem Haus in Vöhringen, wo 18 Personen angetroffen wurden, von denen zahlreiche an einem professionellen Pokertisch spielten. Die Polizei stellte einen Bargeldbetrag in niedriger fünfstelliger Höhe sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Diese werden ausgewertet. Obendrein nahm die Polizei einen nicht lizenzierter Spielautomaten mit, welcher durch einen 36-jährigen Beschuldigten neben der Pokerturniere betrieben wurde.

Im Anschluss erfolgte eine Razzia in einem Gebäude in Illertissen. Hier veranstaltete ein 39-jähriger Beschuldigter ein unerlaubtes Pokerturnier, an dem vermutlich acht Personen teilnahmen. Auch hier wurden Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Mobiltelefone sichergestellt. Die Polizeibeamten beschlagnahmten zudem die Spielutensilien in Form von zahlreichen originalverpackten Spielkarten-Sets sowie mehreren hundert Jetons. Die beiden Veranstalter wurden nach einer Wohnungsdurchsuchung sowie weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich wegen des unerlaubten Veranstaltens eines Glücksspiels verantworten. Gegen die Spieler leiteten die Ermittler Verfahren wegen der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ein. (AZ)