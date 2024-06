Volunteer bei der EM: Illertisserin erlebt ihr persönliches Sommermärchen

Plus Elisabeth Dilger engagiert sich als Freiwillige bei der Fußball-EM. Es ist nicht ihr erster Einsatz für sportliche Großereignisse rund um den Olympiapark in München.

Es ist ein Ehrenamt, das sie mit Stolz erfüllt und ihr unvergessliche Momente beschert: Elisabeth Dilger aus Illertissen ist derzeit donnerstags in München als Volunteer, also freiwillige Helferin, bei der Fußballeuropameisterschaft im Einsatz. Der Olympiapark ist Fan-Zone und ihre Aufgabe besteht darin, sich um die Fußballfans zu kümmern, sie von A nach B zu lotsen und unzählige Fragen zu beantworten. Falls nötig, zeigt sie den Weg zur Sanitätsstation. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert die Seniorin ihre Eindrücke.

Etwa 25.000 Personen hatten sich um das Ehrenamt im EM-Austragungsort München beworben. Elisabeth Dilger freut es ungemein, dass sie es unter die ausgewählten 1600 Volunteers im Durchschnittsalter von 38 Jahren geschafft hat. Damit gerechnet habe sie kaum. Obwohl die Voraussetzungen - ein Mindestalter von 18 Jahren und Englischkenntnisse - ja locker erfüllt waren, sagt die ausgebildete Fremdsprachensekretärin und lächelt. Jeder einzelne der vier Einsätze jeweils an einem Donnerstag erwecke in ihr die pure Freude. Es sei fraglich, ob sich überhaupt jemals noch eine solche Gelegenheit bieten werde.