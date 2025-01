Von der Fernbeziehung zur Goldenen Hochzeit: Die Liebe überbrückte jegliche Entfernung

Ihre Ehe begann mit einer Fernbeziehung: Serif Karadeniz, Jahrgang 1960, blieb im Heimatdorf in der nordanatolischen Provinz Sinop und Sahin Karadeniz, 1957 geboren, wohnte und arbeitete im Raum Illertissen. Als Nachbarkinder haben sie sich in der türkischen Heimat an der Schwarzmeerküste früh kennen und lieben gelernt. Nun, 50 Jahre später, feierten sie in der zweiten Heimat Deutschland in ihrer großen Familie Goldene Hochzeit.

