Vor 500 Jahren: Das Vöhlinschloss bekommt eine Rundumerneuerung

Vor 500 Jahren musste Erhard Vöhlin das Schloss in Illertissen renovieren.

Plus Der neue Besitzer der Feste auf dem Bergsporn über Illertissen musste erst einmal kräftig renovieren. Der Bauernkrieg brachte die Arbeiten fast zum Stillstand.

Wie das eben so ist mit alter Bausubstanz: Erfährt diese nicht ständige Pflege und Renovierung, nagt der Zahn der Zeit allzu sehr daran und das ganze Gebilde wird marode. Wir wissen natürlich nicht, in welchem Zustand der Memminger Bürger und Kaufmann Erhard Vöhlin sein neues Zuhause in Illertissen vorgefunden hat. Allzu attraktiv ist es ihm aber sicherlich nicht erschienen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

