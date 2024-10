Vortrag in Illertissen: Wie können wir den Regenwald noch retten?

Ein Vortrag mit dem Titel „Ist der Regenwald noch zu retten“ findet am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr in der Gartenbibliothek im Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide in Illertissen statt. Dabei geht es um Projekte des Vereins Faszination Regenwald, die den Artenreichtum und besonderen Lebensraum schützen sollen. Es referieren Monika Schweizer und Bernhard Lohr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Anmeldnungen nimmt Rita Joos-Ulrich per E-Mail: Joos-Ulrich@gmx.de entgegen. (lor)

