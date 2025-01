Was Illertissen 2025 umsetzen kann, hängt finanziell nicht nur von der Stadtkasse ab

Radwegebau und Straßensanierung, ein neuer Kindergarten, Baubeginn fürs neue Gewerbegebiet an der A7, die Sanierung des Jedesheimer Friedhofs, der Adler und einiges mehr: In Illertissen hat sich im gerade zu Ende gegangenen Jahr viel getan. Die Stadt will auch im neuen Jahr viele Projekte anpacken oder zu Ende bringen. Doch wie viel davon umgesetzt werden kann, wird 2025 stärker als zuletzt an den Finanzen liegen. Und zwar nicht nur an denen der Stadt, wie Bürgermeister Jürgen Eisen beim Neujahrsempfang sagte.

