Was wird genehmigt und was nicht?

Zu "Neues Gewerbegebiet an der A7 geplant" vom 27. Juni.

Es ist geradezu bemerkenswert, wie Kommunen doch bereit sind sich zu bewegen, wenn ein Investor mit Arbeitsplätzen und Aussicht auf Gewerbesteuer winkt. Planänderungen und damit das Ausweisen von neuem Gewerbegrund sind grundsätzlich sicher zu begrüßen und deshalb auch sicher nichts Schlechtes.

Was das Ganze dann aber ins Absurde verkehrt, ist der Umstand, wenn die Stadt Illertissen im Gegenzug dazu einem ortsansässigen Handwerksbetrieb, welcher seit 30 Jahren Gewerbesteuer zahlt, einen Carport auf seinem eigenen Gewerbegrundstück aufgrund der Querung einer Baugrenze (nicht zu verwechseln mit Grundstücksgrenze) einstimmig mit der Begründung verwehrt, es gäbe !so gut wie nie" Ausnahmen von der Regel (obwohl so laut Baurecht vorgesehen), da man sich ansonsten "kaputt genehmigen" würde. Schade und geradezu bedenklich, wenn selbst die von uns gewählten Kommunalpolitiker, aber mittlerweile auch (zu) viele Bürger nicht mehr wissen, wer eigentlich wem verpflichtet ist und wer letztendlich die Stadt am Leben erhält.