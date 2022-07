Wie das Vöhlinschloss zu einem französischen Anbau kam

Lokal Luxuriöse Pläne, geheime Gänge und ein tragischer Todesfall: Diese Geschichten ranken sich um den jüngsten Teil des Illertisser Schlosses.

Eine neckische Eleganz ist den beiden Türmchen an der Nordostecke des Illertisser Vöhlinschlosses nicht abzusprechen. Bekrönt mit welschen Hauben korrespondiert die Vertikale mit dem mächtigen Torturm auf der anderen Seite des Innenhofs. Was viele nicht wissen: Dieser zweiachsige Anbau wurde wesentlich später erstellt als die benachbarten Gebäude.