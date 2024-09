Wie muss sich Gartenkultur entwickeln, damit auch unsere Enkel- und Urenkelkinder in einer gesunden und lebenswerten Welt leben können? Auch darum geht es der Stiftung Gartenkultur am 1. Oktober.

Von 14 bis 18 Uhr präsentieren die Akteurinnen und Akteure auf der Jungviehweide in Illertissen unter dem Motto „Gestern. Heute. Morgen – Stiftung Gartenkultur im Wandel“ ihre Arbeit, mit Fokus auf aktive Veränderungen für nachhaltige Entwicklung. Bei Führungen über das Gelände der Jungviehweide und ihre Gärten werden bereits erfolgreich in die Zukunft gepflanzte Projekte wie das Reallabor für atmendes Grün in Städten oder der Illertisser Klimawald vorgestellt, ebenso Ideen für ein 2025 geplantes Kinder- und Familienprogramm, das Mensch und Mitwelt intensiv verbindet. (AZ)