Illertissen

Zum 30. Geburtstag gehen im Nautilla nicht nur Meerjungfrauen baden

Als Meerjungfrau fühlt sich die achtjährige Victoria Greiffenberger in den Fluten des Nautilla-Freizeitbades in ihrem Element.

Plus Vor 30 Jahren wurde das Illertisser Freizeitbad eröffnet. Am Sonntag war der Start für das eine Woche währende feuchtfröhliche Feiern.

Von Regina Langhans

Als die Stadträte von Illertissen unter Bürgermeister Karl-Heinz Brunner vor 30 Jahren das Nautilla eröffnet haben, wollten sie ihren Bürgern eine Attraktion bieten. Das Spaß- und Freizeitbad hatte damals in seiner Art noch Seltenheitswert. 30 Jahre später gibt es zwar etliche Nachahmer, trotzdem hat die städtische Einrichtung in Illertissen Fans im weiten Umkreis. Das wird jetzt ausgiebig eine ganze Woche lang gefeiert - am Sonntag ging es los.

