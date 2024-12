Zum 90. Geburtstag von Paul Ludwig: Das Singen ist sein Lebenselixier

Paul Ludwig ist in Illertissen bekannt und aus der Stadtgesellschaft kaum wegzudenken: sei es durch seine Zeit als Optiker oder als leidenschaftlicher Sänger in mehreren Chören. Regionale Berühmtheit erlangte er durch seine Zugehörigkeit zum Illertisser Dreigesang. Der agile Senior liebt die Geselligkeit und genießt seine Familie mit vier Töchtern und sechs Enkelkindern. So feierte er auch in fröhlicher Runde den 90. Geburtstag.

