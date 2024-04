Illertissen

09:56 Uhr

Junge büxt nachts aus: So hat ein Polizist den Babysitter-Einsatz erlebt

Plus Mitten in der Nacht büxt ein Zweijähriger in Illertissen aus und kommt auf der Polizeiwache unter. Dort setzt der neugierige Sprössling seine Entdeckungstour fort.

Von Michael Kroha

Er selbst ist erst seit 4,5 Jahren bei der Polizei. Doch auch Kollegen von ihm, die kurz vor der Pension stehen, hätten einen solchen "verrückten Einsatz" in ihren bisherigen Dienstjahren so auch noch nicht erlebt. Ein erst zwei Jahre alter Junge war in Illertissen in der Nacht gegen 3.50 Uhr von einem Zeitungsausträger auf der Straße entdeckt worden. Der brachte ihn zur Polizei, wo er betreut wurde, ehe der Opa des Buben auf der Wache erschien. Polizeiobermeister Philipp Kleisli wurde kurzerhand zum Babysitter. "Ich liebe meinen Job, weil er so abwechslungsreich ist", sagt der 28-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Als Kleisli am vergangenen Samstagmorgen um 6 Uhr seinen Dienst zur Frühschicht antrat, war der Junge bereits auf der Wache. Normalerweise stehe als Erstes eine Übergabe mit den Ereignissen aus der Nacht auf der Tagesordnung. Doch an diesem Tag war es anders. "Mir wurde gesagt: Wir hätten da jemanden, auf den aufgepasst werden muss." Und da habe er schon gleich den Jungen gesehen, der es sich mit Matratze, Decke und etwas Spielzeug in den Räumlichkeiten der Polizei gemütlich gemacht hatte.

