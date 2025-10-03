In der Musiknacht wird Illertissen zur ganz großen Bühne

Farbig angestrahlte Häuserfassaden und immer neue Klangmischungen an jeder Ecke: Allein der Spaziergang durch die Illertisser Innenstadt am Donnerstagabend vor dem Tag der Deutschen Einheit war ein Genuss. Zur achten Illertisser Musiknacht kamen Musikliebhaber aus der Stadt und der Umgebung. Shuttlebusse machten das besonders komfortabel. Vor jeder der 18 Spielstätten standen zwei Security-Mitarbeiter, 15 Kräfte zogen durch die Straßen. Sie trafen auf ein Publikum gemischten Alters, dem es vor allem um einen schönen Abend ging.
Illertissen
