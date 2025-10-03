Icon Menü
Illertisser Musiknacht begeistert mit Live-Musik an 18 Hotspots und toller Stimmung

Illertissen

In der Musiknacht wird Illertissen zur ganz großen Bühne

Aus der ganzen Region kommen die Fans, um an 18 Orten Live-Musik und DJs zu hören: So kam das Konzept bei den Besuchern an. Mit vielen Bildern und Video.
Von Regina Langhans
    Musik und Stimmung für jeden Geschmack: Am Donnerstag hat die Illertisser Musiknacht wieder jede Menge Spaß gemacht. Hier bei DJ Rosso im Taxim.
    Musik und Stimmung für jeden Geschmack: Am Donnerstag hat die Illertisser Musiknacht wieder jede Menge Spaß gemacht. Hier bei DJ Rosso im Taxim. Foto: Alexander Kaya

    Farbig angestrahlte Häuserfassaden und immer neue Klangmischungen an jeder Ecke: Allein der Spaziergang durch die Illertisser Innenstadt am Donnerstagabend vor dem Tag der Deutschen Einheit war ein Genuss. Zur achten Illertisser Musiknacht kamen Musikliebhaber aus der Stadt und der Umgebung. Shuttlebusse machten das besonders komfortabel. Vor jeder der 18 Spielstätten standen zwei Security-Mitarbeiter, 15 Kräfte zogen durch die Straßen. Sie trafen auf ein Publikum gemischten Alters, dem es vor allem um einen schönen Abend ging.

