Autos stoßen beim Illertal-Gymnasium zusammen: Zwei Verletzte

Beim Abbiegen von der Illerzeller Straße missachtet eine junge Autofahrerin ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrer ist nach der Kollision bewusstlos.

Zwei Autos sind am Mittwochmorgen nahe des Illertaltal-Gymnasiums in Illerzell zusammengestoßen. Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer, eine Frau leicht verletzt.

Den Unfallhergang schildert die Polizei Illertissen so: Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen 7.50 Uhr auf der Illerzeller Straße in nördliche Richtung. An der Einmündung zur Straße Am Sportplatz wollte sie in diese nach links einbiegen. Dabei missachtete die junge Frau das entgegenkommende Auto eines 46-Jährigen, der auf der Illerzeller Straße in südliche Richtung fuhr. Während des Abbiegevorgangs knallte das Auto des Mannes mit der Front gegen das Auto der 18-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Wagen der Frau, das Fahrzeug wurde nach rechts von der Fahrbahn in die angrenzende Wiese geschleudert.

Das Auto des 46-Jährigen wurde gegen einen weiteren, wartenden Wagen geschoben. Dessen 48-jährige Fahrerin wollte an der Einmündung nach links in nördliche Richtung abbiegen.

Mann wird durch Unfall in Illerzell schwer verletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 46-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt. Er war zunächst bewusstlos. Noch während der Betreuung durch Ersthelfer vor Ort kam der Mann wieder zu sich. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, die 48-Jährige im dritten Auto blieb unverletzt.

Am Auto des 46-Jährigen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Am Auto der 18-Jährigen wurde die komplette Front stark eingedrückt, zudem brach die Vorderachse. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Auto der 48-Jährigen wurde lediglich leicht beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Vöhringen und Illerzell sperrten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. (AZ)