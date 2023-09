Einbruchsversuch in Illerzell: Unbekannter scheitert an der Türe

Ein Einbrecher wollte in eine Gaststätte in Illerzell einsteigen. Da es dem Täter nicht gelang, die Tür aufzuhebeln, ist der Schaden überschaubar.

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Montag versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Illerzell zu verschaffen. Dem Polizeibericht zufolge gelang es der Täter jedoch nicht, mit einem Werkzeug die Tür aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr, als Ziel hatte sich der Einbrecher die Gaststätte in der Straße Zum Sportplatz ausgesucht.

Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise zu der Tat in Illerzell entgegen

Weil der Einbruchversuch scheiterte, drang der Unbekannte auch nicht in das Gebäude ein. Folglich entstand auch kein Beuteschaden. Die Polizei schätzt den verursachten Schaden auf 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizei Illertissen zu wenden. (AZ)