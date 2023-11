Illerzell

Illerzeller Theaterabend: Die Gerüchteküche und das Wunder

Plus In Illerzell wird wieder Theater gespielt. Mit vier Einaktern kann die Gruppe "Mundart" an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen.

Von Ursula Katharina Balken

Die Musik ist schon von draußen zu hörten, drinnen herrscht reges Treiben. Die Besucherinnen und Besucher im Illerzeller Landgasthaus zum Brückle sitzen dicht an dicht, die Gassen für die Serviererinnen sind äußerst begrenzt. Dennoch balancieren sie Bierkrüge und Teller mit Bratwürsten sicher zu den Gästen. Spätestens wenn sich Souffleuse Renate Kober mit dem Textbuch unter dem Arm auf den Weg Richtung Bühne macht, ist das untrügliches Zeichen für den bevorstehenden Beginn. Unter der Regie von Thomas Kaim und Hans-Peter Span führt die Illerzeller Theatergruppe "Mundart" vier Einakter auf. Sie dürfen nicht zu lang sein, "krachert" darf's auch nicht sein, und in jedem Stück muss ein Körnchen Wahrheit enthalten sein.

"Wenn Gerüchte Früchte tragen" führt vier Frauen zusammen. Im Dörfle soll's eine Hochzeit geben. Im Gespräch der Frauen vermehren sich die Kinder, die in die Ehe eingebracht werden sollen, mit einem Atemzug von einem auf ein Dutzend. Jutta Kast, Eva Kaim, Ute Hieber und Gisela Brocke schlüpfen in die Rolle der Ratschkatln (Für Nicht-Schwaben: geschwätzige Weiber). Sie stehen sich in Mimik und Ausdruck in nichts nach. Sie schwadronieren, fantasieren, lamentieren - das ist ganz nach dem Geschmack des Publikums. Es gibt Szenenapplaus für diesen gelungenen Einstand.

