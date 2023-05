Restaurierte Kapelle in Illerzell ist nun feierlich eingeweiht

1945 war die Kapelle "Zur Schmerzensmutter" nach einem Brand neu errichtet worden, nun ist sie frisch saniert. Dekan und Bürgermeister sind begeistert.

Nach einer feierlichen Maiandacht in der Illerzeller Kirche St. Ulrich führte Dekan Martin Straub die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in einer Prozession zur Einweihung der mittlerweile in neuem Glanz erstrahlenden Kapelle an der Schulstraße 12.

Dekan Martin Straub dankte Vöhringens Bürgermeister Michael Neher und seinem Team für die Neugestaltung und verwies darauf, dass es heutzutage nicht mehr alltäglich sei auf derartige Unterstützung zu hoffen: "Es liegt ein Segen darauf, die heiligen Orte zu erhalten, wo Sorgen und Nöte an die Muttergottes herangetragen werden können. Ein herzliches Vergelt's Gott daher, dass unsere frisch renovierte Kapelle nun in neuem Glanz erstrahlt."

Kapelle "Zur Schmerzensmutter" in Illerzell nach Sanierung eingeweiht

Die damals etwa 150 Jahre alte Kapelle war durch die vielen Kerzen für Vermisste und Gefallene des Zweiten Weltkrieges abgebrannt und 1945 wiederaufgebaut worden. Unter Denkmalschutz steht sie daher nicht, dennoch orientiert sich die Farbgestaltung, dem Vorschlag der Denkmalbehörde folgend, am Bestand.

Die kleine Gebetsstätte mit dem Namen "Zur Schmerzensmutter" wurde im Januar 2020 von der Stadt Vöhringen erworben. Im selben Jahr wurde mit den Planungsarbeiten begonnen und erste Gespräche wurden mit dem Denkmalamt geführt. Der Dachstuhl war weitestgehend in Ordnung und nach dessen Sanierung folgten Fassaden- und Putzarbeiten. Eine versierte Restauratorin aus Illertissen war für den Innenbereich der Kapelle zuständig, auch das darin befindliche Marienbild wurde neu gefasst und restauriert. Geplant ist auf der Westseite der Kapelle noch eine kleine Sitzbank. "Die Abstimmung mit unserem Stadtrat war durchaus positiv, einstimmig und ohne jegliche Diskussion wurde einst die Sanierung für diesen Ort des Glaubens und Gebetes beschlossen", berichtete Vöhringens Bürgermeister Neher.

Stimmungsvolle Maiandacht im Vöhringer Stadtteil

Stimmungsvoll umrahmt wurden sowohl die Maiandacht als auch die Einweihungsfeier vom Illerzeller Projektchor. Stellvertretend für den Pfarrgemeinderat trug Gisela Brocke ein Gedicht des heimischen Mundartdichters Hans Span vor.