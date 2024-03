Unbekannte grillen auf Tischtennisplatte am Illertal-Gymnasium

Durch zwei Einweggrills sind auf einer Tischtennisplatte in Illerzell Brandflecken entstanden. Jemand hatte zuvor zwei Heranwachsende in dem Bereich gesehen.

Weil sie Einweggrills auf einer Tischtennisplatte benutzt haben, haben Unbekannte einen Schaden von schätzungsweise 500 Euro in Illerzell angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, stellten die bislang namentlich nicht bekannten Personen in der Nacht auf Dienstag, 12. März, zwei Einweggrills auf die Tischtennisplatte, die im Außenbereich des Illertal-Gymnasiums steht.

Durch die Hitzeentwicklung entstanden auf der Platte Brandflecken. Es liegt dem Polizeibericht zufolge ein Zeugenhinweis vor, wonach sich am Montagabend zwei Heranwachsende in diesem Bereich aufgehalten haben sollen. Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)