Unbekannter stiehlt Mähroboter in Illerzell

Aus dem Garten eines Wohnanwesens in Illerzell verschwindet ein hochwertiger Rasenmäher-Roboter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat in Illerzell ein hochwertiges Gartengerät gestohlen. Der Täter oder die Täterin entwendete dem Polizeibericht zufolge am Dienstag im Zeitraum zwischen 14.30 und 18 Uhr einen Rasenmäher-Roboter aus dem Garten eines Wohnanwesens an der Waldseestraße. Der Beuteschaden wird auf 1800 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)