16 Stunden Stillstand: 100 Beschäftigte bestreiken Jaus Bakery in Weißenhorn

Plus In Bayern fallen die Löhne in der Brotindustrie bundesweit am geringsten aus. Mitarbeitende in Weißenhorn treten deshalb in einen 16-stündigen Warnstreik.

Von Sophia Krotter

"Wir lassen uns nicht verarschen", schreit Paul Stüber am Dienstagnachmittag in sein Mikrofon. Damit übertönt der für die Region Augsburg zuständige Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gerade so den Lautstärkepegel der Trillerpfeifen. In die pusten nämlich rund 100 Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Brotherstellers Jaus Bakery in Weißenhorn immer wieder kräftig. Wie die Beschäftigten bei WBack am Montag in Leipheim, streiken jetzt sie für eine bessere Bezahlung.

"Es kann nicht sein, dass man in Bayern am wenigsten verdient", sagt NGG-Gewerkschaftssekretär bei seiner Streik-Ansprache am Dienstag. Foto: Sophia Krotter

Das Werk von Jaus Bakery in Weißenhorn steht für zwei Schichten still

Zehn Prozent mehr Lohn fordert die Gewerkschaft. "Und das meiner Meinung nach zu Recht", ruft Stüber in seiner Ansprache vor dem Werksgebäude in Weißenhorn. Bei der vergangenen Tarifrunde am 3. Juni hätten die Arbeitgeber ein "unzureichendes Angebot" gemacht, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Darauf reagieren die Beschäftigten der bayerischen Brotindustrie nun mit Warnstreiks: Die Beschäftigten in Weißenhorn legen am Dienstag für 16 Stunden ihre Arbeit nieder. Die Produktion steht damit für zwei Schichten still.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

