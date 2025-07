Kennengelernt haben sie sich am Sendener Bahnsteig: Ehepaar Mersetzky feiert Eiserne Hochzeit

„65 Jahre verheiratet zu sein ist wie einst unser gemeinsames Hobby Segeln: ein Wechsel zwischen auf und ab, man darf nur nicht über Bord gehen.“ Das Fest der „Eisernen Hochzeit“ feierte am Mittwoch das Jubelpaar Ingeborg und Bodo Mersetzky in Senden und erinnerte sich an erlebnisreiche und rückblickend unvergessliche „gute Zeiten, die wir miteinander erleben durften und halt auch mal an Ereignisse, die es nicht gebraucht hätte“.

