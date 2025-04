Neue Energieanlage in Wullenstetten: Ein innovatives Energiekonzept nach dem Legoprinzip

Seit Herbst vergangenen Jahres werden die Wohnsiedlung am Stadtpark in Wullenstetten und das angrenzende Schulzentrum in Senden durch Fernwärme versorgt. Nun wurde die neue Energiezentrale feierlich eingeweiht. Ein Blick ins Innere zeigt: Modernste Technologie wird auf kleinstem Raum eingesetzt.

Senden ist „auf dem Weg in die Zukunft“

Zwei Energiespeicher, die wie silberne Silos in den Himmel ragen, ein kompakter kleiner Betonbau daneben – das ist alles, was man von außen sieht. Wer zur Einweihungsfeier kam, fand die Türen geöffnet und erfuhr, was die Macher sich bei dem Konzept gedacht haben. „Wir machen uns auf den Weg in die Zukunft“, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in ihrer Ansprache. Mit der neuen Energiezentrale und den geplanten Fernwärmeleitungen entlang der Kemptener Straße entsteht ein Verbund umweltfreundlicher Lösungen. Dieser soll langfristig einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende leisten.

Bernd Adolph, Geschäftsführer der SWU Engergie, verwies auf eine Besonderheit der kleinen Energiezentrale: Sie sei nach dem „Legoprinzip“ entstanden. Container wurden samt fertiger Technik angeliefert und vor Ort zusammengesetzt. Nur so sei die knapp kalkulierte Bauzeit von acht Monaten zu halten gewesen. Zusammen mit der Leistung von drei Megawatt sei dies schon „fast rekordverdächtig“. Zudem kann jedes Modul bei Bedarf wieder herausgelöst und bei einem anderen Projekt eingesetzt werden.

Eine Anlage mit besonderem Energiemix

Eine weitere Besonderheit der Anlage in Wullenstetten ist der Energiemix. Über 70 Prozent der erzeugten Wärme stammt aus erneuerbaren Energien. Das Kernstück der Anlage bilden zwei Holz-Pelettkessel, darüber Lagerräume, die bis zu 40 Tonnen Brennstoff fassen können. Damit muss auch in frostigen Zeiten nur gelegentlich nachgefüllt werden. Ein weiteres Modul enthält ein modernes Blockheizkraftwerk, das durch Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Als dritte Komponente steht ein Erdgaskessel bereit, der bei Ausfällen oder in Spitzenlastzeiten zum Einsatz kommt.

Projektentwicklerin Lisa Kienzle, die zusammen mit Projektmanager Steffen Gutte die Anlage konzipiert hat, erklärt, dass mit diesem Mix ausgesprochen flexibel auf unterschiedliche Marktanforderungen und Preise am Energiemarkt reagiert werden kann. Betrieben wird die Anlage mit Erdgas. Geschäftsführer Adolph betont daher, dass man „Gaspreise und Holzpreise immer im Blick“ habe.

Wassertürme dienen als Energiespeicher

Auch die silbernen Türme spielen bei der Versorgung eine Rolle. Sie dienen als Energiespeicher für überschüssiges erhitztes Wasser, das bei Bedarf dem Wärmekreislauf wieder zugeführt werden kann.

Für Lisa Kienzle ist diese Kombination aus modularer Bauweise und vielfältigen Energiequellen ein einzigartiges Konzept, das sie erstmals umgesetzt hat. Auch bei weiteren Projekten in der Region werden neue Wege beschritten: Bereits in Planung sind drei Flusswasserwärmepumpen an der Donau – eine davon am Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm und zwei weitere in Offenhausen.