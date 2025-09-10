Schokoladen-Trends aus Altenstadt: So stellt sich Rau Chocolate & Cereals für die Zukunft auf

Bei den spätsommerlichen Temperaturen an manchen Tagen steht bei vielen Menschen noch der Aufenthalt im Biergarten, ein leckerer Eisbecher oder sogar das Baden in einem der Seen in der Region im Vordergrund. Bei der Firma Rau Chocolate & Cereals in Filzingen dreht sich auch an heißen Sommertagen bereits alles um Weihnachtsschokolade, Hexenhäuser und Nikoläuse. Die Produktion für das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Und die Zeit eilt.
Altenstadt
