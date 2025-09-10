Icon Menü
Innovative Schokoladen-Trends und Klassiker zu Weihnachten: So arbeitet Rau Chocolate & Cereals aus Altenstadt

Altenstadt

Schokoladen-Trends aus Altenstadt: So stellt sich Rau Chocolate & Cereals für die Zukunft auf

Weihnachtsproduktion und ausgefallene Sorten sind wichtig. Das Unternehmen entstammt einer traditionsreichen Konditorei und ist dabei, sich zu modernisieren.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Sie tragen die Verantwortung: die Geschäftsleitung von Rau Chocolate & Cereals, von links Andrea, Amelie und Christopher Rau. Foto: Armin Schmid

    Bei den spätsommerlichen Temperaturen an manchen Tagen steht bei vielen Menschen noch der Aufenthalt im Biergarten, ein leckerer Eisbecher oder sogar das Baden in einem der Seen in der Region im Vordergrund. Bei der Firma Rau Chocolate & Cereals in Filzingen dreht sich auch an heißen Sommertagen bereits alles um Weihnachtsschokolade, Hexenhäuser und Nikoläuse. Die Produktion für das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Und die Zeit eilt.

