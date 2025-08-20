Icon Menü
Interview mit Weißenhorns Bürgermeister zu umstrittenem Post von Julia Probst: „So etwas geht gar nicht"

Weißenhorn

Interview mit Weißenhorns Bürgermeister Fendt zu Probsts umstrittenem Post: „So etwas geht gar nicht“

Durch ihre Organspende-Umfrage geriet Julia Probst stark unter Druck. Der Umgang des Bürgermeisters damit wirft Fragen auf. Er äußert sich dazu im Interview.
Von Thomas Vogel
    Im Mai 2022 wurde Julia Probst (Mitte) in Weißenhorn als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt. Links im Bild ist Bürgermeister Wolfgang Fendt von hinten zu sehen.
    Im Mai 2022 wurde Julia Probst (Mitte) in Weißenhorn als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt. Links im Bild ist Bürgermeister Wolfgang Fendt von hinten zu sehen. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Würde jemand Organe spenden im Wissen, dass der Empfänger oder die Empfängerin die AfD wählt? Mit dieser provokanten und in ethischer Hinsicht äußerst heiklen Umfrage in einem privaten Beitrag im Internet hatte Julia Probst im Juni eine Woge der Entrüstung ausgelöst. Daraufhin folgten im Rathaus diverse Aktivitäten, über die unsere Redaktion nun mehr erfahren wollte. Denn die gehörlose Frau ist Stadträtin und war zu dem Zeitpunkt noch Integrationsbeauftragte in Weißenhorn.

