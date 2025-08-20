Interview mit Weißenhorns Bürgermeister Fendt zu Probsts umstrittenem Post: „So etwas geht gar nicht“

Würde jemand Organe spenden im Wissen, dass der Empfänger oder die Empfängerin die AfD wählt? Mit dieser provokanten und in ethischer Hinsicht äußerst heiklen Umfrage in einem privaten Beitrag im Internet hatte Julia Probst im Juni eine Woge der Entrüstung ausgelöst. Daraufhin folgten im Rathaus diverse Aktivitäten, über die unsere Redaktion nun mehr erfahren wollte. Denn die gehörlose Frau ist Stadträtin und war zu dem Zeitpunkt noch Integrationsbeauftragte in Weißenhorn.

