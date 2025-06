Autofahrer schläft am Steuer ein und verursacht Unfall in Tiefenbach

Auf etwa 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Dienstagnachmittag an einem Kleinwagen in Tiefenbach entstanden ist. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, er schlief nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich während der Fahrt am Steuer ein. Glücklicherweise hatte das keine schlimmeren Folgen.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr der 22-Jährige mit seinem Wagen von Bellenberg in Richtung Tiefenbach. Kurz vor der Einmündung zur Graf-Kirchberg-Straße fielen dem jungen Mann dann wohl die Augen zu. Das Auto fuhr auf der Bellenberger Straße ungebremst an einem an der Einmündung der Graf-Kirchberg-Straße haltenden Wagen vorbei und anschließend geradeaus in die Emershofer Straße. Dort nahm der Mann mit seinem Kleinwagen einem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt. Dessen Fahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden.

Glücklicherweise kam bei dem Unfall in Tiefenbach niemand zu Schaden

Der 22-Jährige rollte mit seinem Auto zwischen diesen beiden Fahrzeugen hindurch und auf der gegenüberliegenden Straßenseite über den Bordstein auf den Gehweg. Nach etwa zehn Metern gelangte der Citroen wieder auf die Fahrbahn und kam vermutlich aufgrund eines Achsbruchs nach etwa weiteren zwanzig Metern zum Stehen.

Ersthelfer begaben sich laut Polizeibericht sofort zu dem verunfallten Fahrzeug. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. An dem Kleinwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)