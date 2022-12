Jahresrückblick 2022

Der Sommer, in dem die Region brannte

Flächenbrände wie hier bei Weißenhorn waren in den trockenen Sommerwochen an der Tagesordnung.

Plus Wochenlange Trockenheit und Hitze machte die Situation für Landwirte brandgefählich: Auf den Feldern brachen fast täglich Feuer aus.

Von Rebekka Jakob

Die Hitzewelle im Sommer war nicht nur für viele unangenehm, sondern für einige auch brandgefährlich: Innerhalb weniger Wochen brannten im Juli fast täglich Felder im Landkreis Neu-Ulm. Angesichts der wochenlangen Trockenheit reichte oft schon ein kleiner Funke, um große Flächen in Brand zu setzen. In Nordholz löste ein Brand in einer Ballenpresse ein Feuer auf einem Stoppelfeld aus, an anderen Stellen in der Region gerieten Felder beispielsweise durch weggeworfene Zigarettenkippen im Brand.

