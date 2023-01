Fische schwimmen zwischen Altenstadt und Balzheim jetzt am Wehr vorbei

Plus Der Bau von zwei Fischaufstiegsanlagen an der Iller zwischen Altenstadt und Balzheim ist abgeschlossen. Warum das für verschiedene Tiere wichtig ist.

Die Wehranlagen in der Iller zwischen Altenstadt und Balzheim waren für viele Wasserlebewesen ein großes Hindernis. Denn sie unterbrachen ihren natürlichen Weg. Im Rahmen des Projekts "Agile Iller" wurde diesem Problem entgegengewirkt, indem zwei Fischaufstiegsanlagen gebaut worden sind. Jetzt können die Tiere die Blockade überwinden.