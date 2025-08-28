„Jahrhundertaufgabe“: Die Pfarrkirche in Mohrenhausen muss umfassend saniert werden

Mit der bevorstehenden Renovierung der Kirche Sankt Leonhard kommt auf die kleine Kirchengemeinde im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen eine große Aufgabe zu. Als „Eine Jahrhundertaufgabe“ betitelt es die Kirchenverwaltung Mohrenhausen im örtlichen Pfarrblatt. Die Kosten werden mit insgesamt gut 724.000 Euro veranschlagt. Sie umfassen Instandsetzungsarbeiten am Kirchendach, die Erneuerung der Dacheindeckung, Malerarbeiten an der Kirchenfassade, Sanierungsarbeiten am Kirchturm und dem Glockengeläut. Dass in dem Gotteshaus eine Sanierung kommen wird, ist seit geraumer Zeit bekannt. Risse an der Kirchendecke über der Empore und im gesamten Kirchenschiff waren die ersten Anzeichen.

Zita Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86498 Kettershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mohrenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis