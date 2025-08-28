Icon Menü
„Jahrhundertaufgabe“: Die Pfarrkirche in Mohrenhausen muss umfassend saniert werden

„Jahrhundertaufgabe“: Die Pfarrkirche in Mohrenhausen muss umfassend saniert werden

Kaputtes Dach, Löcher in Glocken, Risse im Kirchenschiff: Die Liste der Schäden an Sankt Leonhard in Mohrenhausen ist lang. Entsprechend hoch sind die Kosten.
Von Zita Schmid
    Bei der Renovierung von Sankt Leonhard in Mohrenhausen muss unter anderem die schadhafte Dacheindeckung der Kirche erneuert werden.
    Bei der Renovierung von Sankt Leonhard in Mohrenhausen muss unter anderem die schadhafte Dacheindeckung der Kirche erneuert werden. Foto: Zita Schmid

    Mit der bevorstehenden Renovierung der Kirche Sankt Leonhard kommt auf die kleine Kirchengemeinde im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen eine große Aufgabe zu. Als „Eine Jahrhundertaufgabe“ betitelt es die Kirchenverwaltung Mohrenhausen im örtlichen Pfarrblatt. Die Kosten werden mit insgesamt gut 724.000 Euro veranschlagt. Sie umfassen Instandsetzungsarbeiten am Kirchendach, die Erneuerung der Dacheindeckung, Malerarbeiten an der Kirchenfassade, Sanierungsarbeiten am Kirchturm und dem Glockengeläut. Dass in dem Gotteshaus eine Sanierung kommen wird, ist seit geraumer Zeit bekannt. Risse an der Kirchendecke über der Empore und im gesamten Kirchenschiff waren die ersten Anzeichen.

