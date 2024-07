Jakobi Optik in Vöhringen geschlossen: Doch es gibt einen Nachfolger

Ein einfaches weißes Blatt an der Eingangstür kündigt an, dass Jakobi Optik zugemacht hat. Bereits am 31. Mai war Schluss, teilt auf Anfrage der bisherige Inhaber Karl-Heinz Weinbrenner mit. Einen Grund nennt er nicht, aus seiner Umgebung war jedoch zu hören, dass wohl Altersgründe bei der Schließung eine Rolle gespielt haben. Ein weiterer Aspekt sei für Weinbrenner wohl auch die nicht unerhebliche Entfernung zwischen seinem Wohnort Geislingen und Vöhringen gewesen. Ein Nachfolger steht jedoch fest, das Geschäft übernimmt Michael Borchert, der wie Weinbrenner Partner-Optiker des Brillendiscounters brillen.de ist.

