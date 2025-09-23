Icon Menü
Jedesheim erhält 1,5 Millionen Euro für neuen Dorfladen und Wohnraum

Illertissen

Freistaat Bayern gibt 1,5 Millionen Euro für den Dorfladen in Jedesheim

Für den geplanten Treffpunkt im Illertisser Teilort Jedesheim gibt es gute Nachrichten aus München
    •
    •
    •
    So soll der Dorfladen Jedesheim nach Revonierung und Umbau aussehen.
    So soll der Dorfladen Jedesheim nach Revonierung und Umbau aussehen. Foto: Jakob Architekt, Beratender Ingenieur Partgmbb

    Gute Nachrichten für Jedesheim aus München. Wie Thorsten Freudenberger, CSU-Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Neu-Ulm, mitteilt, fördert der Freistaat Bayern den Umbau des Dorfladens in Jedesheim. Das Projekt werde mit über 1,5 Millionen Euro bezuschusst.

    Mit dem Geld soll die Renovierung des Objekts ermöglicht werden. Außerdem erhält das Gebäude sechs Wohnungen auf zwei zusätzlichen Etagen. Mit dem Umbau werde so der Dorfmittelpunkt in Jedesheim erneuert und zu einem gemütlichen Treffpunkt für die Menschen in der Umgebung. „Der Erhalt und die Stärkung des ländlichen Bereichs liegt mir am Herzen“, teilt Freudenberger in einem Statement an die Presse mit. „Die Stadt Illertissen stärkt die Nahversorgung und schafft Wohnraum in Jedesheim. Für dieses Vorzeigeprojekt habe ich mich in München gerne eingesetzt.” (AZ/kam)

