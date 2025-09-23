Freistaat Bayern gibt 1,5 Millionen Euro für den Dorfladen in Jedesheim

Gute Nachrichten für Jedesheim aus München. Wie Thorsten Freudenberger, CSU-Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Neu-Ulm, mitteilt, fördert der Freistaat Bayern den Umbau des Dorfladens in Jedesheim. Das Projekt werde mit über 1,5 Millionen Euro bezuschusst.

Mit dem Geld soll die Renovierung des Objekts ermöglicht werden. Außerdem erhält das Gebäude sechs Wohnungen auf zwei zusätzlichen Etagen. Mit dem Umbau werde so der Dorfmittelpunkt in Jedesheim erneuert und zu einem gemütlichen Treffpunkt für die Menschen in der Umgebung. „Der Erhalt und die Stärkung des ländlichen Bereichs liegt mir am Herzen“, teilt Freudenberger in einem Statement an die Presse mit. „Die Stadt Illertissen stärkt die Nahversorgung und schafft Wohnraum in Jedesheim. Für dieses Vorzeigeprojekt habe ich mich in München gerne eingesetzt.” (AZ/kam)