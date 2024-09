Jedesheimer Kunstwerkstatt: Ihre Wäscheklammer aus Holz war ein riesiger Erfolg

Es war nicht ihr erster großer Auftrag, aber der erste spektakuläre: Die Mega-Holzwäscheklammer habe „eingeschlagen wie Bombe“, erinnern sich Daniel Häutle und Thomas Landthaler. Das war 2021, und um die Zeit meldeten sie auch ihre „Jedesheimer Kunstwerkstatt“ als Gewerbe an. Die beiden, 31 Jahre alt und wohnhaft in Jedesheim, haben über ihre Berufe in der Metallbranche zum Kunsthandwerk gefunden. „Vom harten Stahl zum weichen Holz“, sagen sie und klingen dabei etwas belustigt. In ihren Objekten verbinden sich oft beide Materialien, aber teils ist es auch die Idee dahinter, die den Arbeiten besonderen Charme verleiht. Interessant ist nicht nur ihr Weg sondern auch ihre Philosophie.

