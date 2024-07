Jetzt sollen sich die Anstrengungen für den FV Illertissen auszahlen

Eröffnet wurde die neue Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga bereits am Donnerstag mit dem Spiel zwischen Wacker Burghausen und der U 23 des FC Bayern München. Am Samstag (14 Uhr) geht es auch für den FV Illertissen wieder los, und zwar gleich mit einem Schlagerspiel gegen den Vizemeister DJK Vilzing aus der Oberpfalz.

Die Zeit des Testens und Probierens ist vorbei, die Trainer werden ihre derzeit vermeintlich stärksten Formationen aufs Feld schicken. Holger Bachthaler muss allerdings in diesem Spiel und auch in den kommenden Wochen wegen einer Bänderverletzung auf Torjäger Yannick Glessing verzichten, der in der vergangenen Spielzeit beim FV Illertissen mit 16 Toren und sieben Vorlagen geglänzt hatte. Doch auch Bachthalers Vilzinger Kollege Josef Eibl hat ein paar Probleme. Mit Kapitän Christian Kufner, Elija Härtl und Lukas Chrubasik haben wichtige Spieler den Verein verlassen. Der sportliche Leiter und Ex-Ulmer Sepp Beller konnte aber mit Jim-Patrick Müller, Paul Grauschopf, Nico Dantscher, Jakob Zitzelsberger und Torjäger Andreas Jünger auch ein paar gestandene Kräfte halten.

FVI-Trainer Holger Bachthaler erwartet ein enges Ding: „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden werden. In der Defensive müssen wir fehlerfrei und sehr konzentriert zu Werke gehen, da Vilzing in der Offensive sehr gut besetzt ist.“

Zweikampf um den Platz im Tor beim FV Illertissen

Bis auf Yannick Glessing und Maximilian Seemüller kann der Illertisser Trainer aus dem Vollen schöpfen, vermutlich hat er sogar die Qual der Wahl. Um den Platz zwischen den Pfosten bewerben sich die Neuzugänge Markus Ponath und Maximilian Weisbäcker. Wer darüber hinaus von den Neuzugängen in der Anfangsformation steht, das wird sich erst im Abschlusstraining am Freitag entscheiden.