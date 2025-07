Zwölfjähriger wird bei Unfall mit Fahrrad in Kettershausen verletzt

Diverse Verletzungen hat ein zwölf Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Kettershausen erlitten. Er war mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 72 Jahre alter Autofahrer gegen 11.55 die Straße Elchenring in Richtung Dorfstraße. An einer Einmündung musste er verkehrsbedingt warten. In diesem Moment kam ein junger Fahrradfahrer auf dem Radweg der Dorfstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte angefahren. An genannter Einmündung endet der Radweg, weshalb der Zwölfjährige hier ebenfalls hätte stehen bleiben müssen.

Unfall in Kettershausen: Bub hat vermutlich das Auto übersehen

Die Polizei vermutet, dass der Bub das Auto übersah und deshalb mit gegen die Seite des Kraftwagens krachte. Der Fahrradfahrer musste wegen seiner Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an Auto und Fahrrad hält sich laut Polizeibericht in Grenzen und wird im mittleren dreistelligen Bereich angegeben. (AZ)