Kapellen und Chöre aus dem Rothtal musizieren für die gute Sache

Rege Betriebsamkeit in der Rothtalhalle. Die Bühne ist leer, doch davor füllen rund 80 Musikerinnen und Musiker sowie 100 Sängerinnen und Sänger aus Unterroth, Oberroth, Buch und Obenhausen den gesamten Raum. Als der Dirigent der Blaskapelle Unterroth, Simon Dopfer, den Taktstock hebt, wird es still. Konzentriert intonieren Orchester und Chöre gemeinsam das Stück „Viva“ von den Fäaschtbänklern. Das Werk der berühmten Schweizer Band eröffnet die erste Gesamtprobe für das Benefizkonzert „Blasmusik meets Chöre – Rothtal musikalisch vereint.“ Am Samstag, 8. November, ist das Ergebnis in der Illertisser Vöhlinhalle zu hören.

Die Planungen für die auf Initiative der Blaskapelle Unterroth entstandene Idee, gemeinsam mit dem Männergesangverein und dem Chor Cantabile Unterroth eine Aufführung auf die Bühne zu bringen, laufen bereits seit eineinhalb Jahren. Auch die Rothtalmusikanten aus Oberroth und die Blasmusikfreunde Buch-Obenhausen sowie die beiden Obenhauser Chöre – 4Chords und Fortissimo – haben sich dem Projekt für die gute Sache angeschlossen. Der Erlös kommt dem Benild-Hospiz Illertissen und der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen Zeitung, zugute. Unter abwechselnder Leitung der Dirigenten Simon Dopfer, Manuel Weiser und Erhard Schneider formieren sich Blasorchester und Chöre der drei Rothtalgemeinden zum mächtigen Klangkörper. Um diesem sowie den Besucherinnen und Besuchern genügend Platz zu bieten, findet das Konzert in der Illertisser Vöhlinhalle statt. Das Programm umfasst anspruchsvolle Werke von sinfonischer bis zu moderner Blasmusik. Für die Bewirtung während der Pausen und nach dem Konzert sorgt der SV Jedesheim. Es gibt nur noch wenige Karten für das Konzert in der Illertisser Vöhlinhalle. Sie sind über die Homepage www.bkunterroth.de erhältlich.