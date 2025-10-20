Gute Erträge bei der Kartoffelernte bringen Landwirte in Existenznöte

Alles wird teurer? Nicht ganz. Die deutsche Landwirtschaft erwartet die größte Kartoffelernte seit 25 Jahren, so das Bundeslandwirtschaftsministerium Ende September. Deshalb sinken die Preise. Zur Freude der Endkunden, nicht aber der Landwirte. Ihr Kreisobmann spricht gar von einer Katastrophe.

Reichlich und groß: 2025 ist ein gutes Kartoffeljahr, zu gut. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

„Die Ernte ist gut“, bestätigt Andreas Wöhrle, Obmann des Bayerischen Bauernverbands für den Landkreis Neu-Ulm. Das Wetter habe gestimmt, das richtige Verhältnis von Sonne und Feuchtigkeit bringe 2025 gute Erträge. Hinzu kommt, dass generell mehr Kartoffeln angebaut werden. Die Konsequenz und zugleich das Problem: „Es ist zu viel auf dem Markt, insbesondere Pommeskartoffeln.“ Die Fritten-Firmen nehmen den Landwirten die vertraglich vereinbarte Menge der Sorten zwar ab, Überschüsse gelangen aber in den freien Markt und sorgen damit auch bei den Speisekartoffeln für ein Überangebot. Preise fallen, Supermarktketten unterbieten sich mit ihren Sonderangeboten.

Johannes Wipijewski in Boos: Kartoffel-Rekordernte bringt Verluste

Der Erlös für die Landwirte in der Region sinkt damit. „Wenn die Landwirte weniger verdienen, als das Roden und der Transport kostet, werden die Kartoffeln einfach untergepflügt“, sagt Wöhrle. „Das ist sehr schade. Kartoffeln sind nun mal verderblich, man kann sie nicht lagern wie die Ware in einer Stuhlfabrik.“ Apropos: Profis lagern ihre Kartoffeln in speziellen Hallen bis in den Mai hinein. Große Kartoffeln, wie sie dieses Jahr geerntet werden, neigen zu Hohlstellen sowie Rissen an der Oberfläche, das schränke die Lagerfähigkeit ein, sagt Wöhrle.

Johanes Wipijewski vom gleichnamigen Kartoffelhof in Boos, nahe Babenhausen, treibt jedes Jahr 35 Hektar Kartoffelacker um. Die Erdäpfel gehen in die Direktvermarktung, an verschiedene Raiffeisen-Märkte und Lkw-weise an Großhändler. Ja, seine Ernte sei dieses Jahr gut, bestätigt der Landwirtschaftsmeister. Um die 20 Prozent mehr als in normalen Jahren, schätzt er, holt er heuer aus dem Boden. Die Ernte läuft ja noch. Keine Krankheiten, keinen Hagelschaden oder andere Wetterkapriolen habe es heuer gegeben.

Daniela Glöckler aus Burlafingen profitiert vom Direktverkauf auf Wochenmärkten

Mehrere schlechte Jahre liegen hinter dem Landwirt und seinen Kollegen. 2023 sei das Saatgut im nass-kalten Frühjahr im Boden verfault, 2024 gab es Verluste durch das Hochwasser. Einige seiner Felder bei Babenhausen standen Tage unter Wasser, berichtet er. Wohl auch wegen dieser schwachen Ernten, hätten Pommes- und Stärke-Firmen in Bayrisch-Schwaben bei den Landwirten geworben, mehr Kartoffeln anzubauen, berichtet er. Deshalb hätten einige Betriebe damit neu angefangen, „und einen Haufen Geld in die Technik investiert, und jetzt fallen sie auf die Schnauze“, sagt er. Diese Landwirte hätten meist auch keine Lagerhallen, um die Kartoffeln dunkel und bei fünf Grad Celsius bis ins nächste Jahr frisch zu halten. „Jetzt kommt der große Knall“, fürchtet Wipijewski. Das Überangebot führe dazu, dass er aktuell nur noch einen Bruchteil seiner Erlöse einfahren kann. Vor zwei Jahren habe er im Winter 35 bis 40 Euro im Großhandel für den Doppelzentner Kartoffeln bekommen. Aktuell seien es zehn bis zwölf Euro. Auch sein Direktabsatz schwächelt. „Wenn die Supermärkte so billig anbieten, langt der Kunde halt doch dort ins Regal“. Und: „Jeder, der selbst Kartoffeln im Garten anbaut, hat dieses Jahr ja auch Glück gehabt und kauft weniger.“ Im ländlichen Schwaben spiele der Faktor durchaus eine Rolle, ist er überzeugt. Was er mit Überschüssen anstellen wird, die er nicht verkaufen kann? Daran will Wipijewski eigentlich nicht denken: „In die Biogasanlage fahren, da bekomme ich zwei Euro pro Doppelzentner. Das sind gerade mal meine Erntekosten.“

Eher freuen über ihre gute Kartoffelernte kann sich Daniela Glöckler. Keine Käfer, keine Krankheiten –„wir hatten dieses Jahr Glück“, sagt sie. Mit ihrem Mann Anton baut sie fünf Kartoffelsorten an und verkauft sie ausschließlich auf Wochenmärkten und in ihrem Hofmarkt in Burlafingen. Hier schwanken die Preise weniger als im Großmarkt, sagt sie. „Unsere Kunden wissen, was für Qualitäten sie bei uns bekommen.“ So bietet die Familie auch mehlige Sorten an. In Supermärkte gebe es nur „Allzweckkartoffeln“, wie sie sagt. Im Handel würde die Ware auch noch schlecht, weil zu warm und im Licht gelagert. „Bis sie grün und eigentlich ungenießbar sind.“

Ulrike Schlierer aus Burlafingen: Bio-Kartoffeln trotz Ernteplus schwer zu vermarkten

Acht Sorten Bio-Kartoffeln hat Ulrike Schlierer im Angebot. Auf etwa einem Hektar baut sie mit ihrer Familie Kartoffeln in Burlafingen an. Zu kaufen gibt es sie auf ihrem Hofmarkt einmal pro Woche sowie aus einer Kartoffelkiste. Etwa 20 Prozent größer als sonst ist auch ihre Ernte. Die Probleme der konventionellen Landwirtschaft betreffe auch sie als Bioland-Betrieb, sagt sie. Die Preise senken? „Das mache ich nicht, meine Arbeit ist ja gleich“. Die Kartoffeln werden bei ihr von Hand verlesen, gewogen und verpackt, erzählt sie. Als Direktvermarkter brauche es immer verschiedene Absatzwege. Sie ist froh, dass sie auf der Plattform Crowdfarming bereits vertreten ist. Trotzdem: „Gut möglich, dass ich auf einem Teil meiner Kartoffeln sitzen bleibe“. Was im April, Mai noch im Lager ist, „kommt schlimmstenfalls auf den Kompost“.

Die Kartoffelernte läuft. Mit bis zu 20 Prozent mehr Ertrag rechnen die Landwirte. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

Gibt es etwas, das die Endkunden für die Landwirte tun könnten? Kreisobmann Wöhrle: „Es würde helfen, wenn die Verbraucher im Handel schauen, dass sie deutsche Ware kaufen, auch bei Pommes“, rät er denen, die nicht beim Direktvermarkter Kunde sind. Und Johannes Wipijewski betont, „ab Juni könnten wir deutsche Frühkartoffeln anbieten, aber im Handel liegt bis August Ware aus Ägypten oder Israel“. Er ist sicher, „wenn die Kunden das nicht kaufen, wären bald deutsche Kartoffeln im Regal“.

Die Kartoffelernte läuft. Mit bis zu 20 Prozent mehr Ertrag rechnen die Landwirte. (Symbolbild) Foto: Hölzle