Cocktails und Klamotten: In Kellmünz steigt eine Kleidertauschparty

Wohl jeder hat sie im Schrank liegen: Fehlkäufe, von denen man im Geschäft glaubte, man müsse sie haben und die sich später als doch nicht so passend herausstellten. Oder gut erhaltene Kleidung, die man aus irgendeinem Grund nicht mehr anzieht. Vielleicht weil sie zu eng, zu weit oder in den manchmal unübersichtlichen Tiefen des Kleiderschranks verborgen liegen. Alle diese Sachen sollen bei der Kleidertauschparty am Samstag, 21. September in Kellmünz eine neue Chance bekommen.

Der Grundgedanke ist hier die Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, teilt dazu der Pfarrgemeinderat Kellmünz mit, der die Kleidertauschparty veranstaltet. Wieso also Neues kaufen, wenn gut Erhaltenes ganz einfach getauscht werden kann, so die Veranstalter weiter. Angedacht sind bei der Tauschparty dann Kleidungsstücke für Jung und Alt, für Frauen und Männer, ab Erwachsenengrößen. Also keine Kinderkleidung. Nur gut erhaltene und saubere Kleidung darf zum Tauschen mitgebracht werden. Mehr als 20 Kleidungsstücke pro Teilnehmerin und Teilnehmer sollten es nicht sein. Die Teile werden mit keinem Preis ausgezeichnet. Jeder ist für die Präsentation und den Tausch seiner Klamotten selbst verantwortlich. Jeder muss das, was übrigbleibt, am Ende wieder mitnehmen.

Kleidertauschparty in Kellmünz: Fokus liegt auf Nachhaltigkeit

Der Teilnahme an der Kleidertauschparty ist frei. Doch jeder, der kommt, muss mindestens einen Cocktail trinken. Denn damit es auch eine Party wird, werden Cocktails mit und ohne Alkohol zum Kauf angeboten.

Die Kleidertauschparty am 21. September beginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme und unter der Mobilnummer 0151/28840747 – am besten über WhatsApp – möglich. Anmeldeschluss ist der Sonntag, 8. September.