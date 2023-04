Kellmünz

11:51 Uhr

Die E-Rikscha startet ihre erste Fahrt durch Kellmünz

Plus Das neue Sokomobil kann ab sofort in Oberroth, Kellmünz und Osterberg gemietet werden. Wie das funktioniert und wie die ersten Touren liefen.

Von Zita Schmid

Mit der neuen Rikscha ging es am Sonntag durch Kellmünz. Zu dieser Jungfernfahrt hatten es sich der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst und Pfarrer Thomas Kleinle vorne gemütlich gemacht. Hinten trat Vorstand Gerd Kunze – unterstützt durch einen Elektromotor - in die Pedale. Sein Verein "Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth-Kellmünz-Osterberg", kurz Soko, ist stolzer Eigentümer der neuen E-Rischka, das zukünftig das Angebot des Vereins erweitert. Auch im Alter gäbe es "ein Recht auf Wind in den Haaren", versinnbildlichte dazu Gerd Kunze eine Intention des neuen "Sokomobils", das durch gemeinsame Unternehmungen Freude bringen und so auch das Alleinsein verhindern soll.

Eine Rikscha ihrer Bestimmung zu übergeben, ist hierzulande wohl nichts Alltägliches. "Auf so einem Termin war ich noch nie", meinte jedenfalls Landrat Thorsten Freudenberger, der zur Einweihung gekommen war. Die Rikscha nannte er eine "pfiffige Idee" und einen "Mosaikstein" in dem Bestreben, sich um ältere Menschen und deren Bedürfnisse zu kümmern.

