Kellmünz plant innovatives Seniorenwohnen am Kirchplatz

Im Dorfladen einkaufen, im Café einen Kuchen essen, am kirchlichen Leben teilnehmen und seniorengerecht wohnen. All dies soll schon bald im Bereich des Kellmünzer Kirchplatzes möglich sein. Hierfür soll in der Ortsmitte das Projekt „Seniorenwohnen am Kirchplatz“ verwirklicht werden. Der Bauantrag umfasst drei große Gebäude, die entlang der Kirchstraße angeordnet werden sollen. Für Diskussionen im Marktgemeinderat sorgte vor allem die beengte Parksituation in der Ortsmitte, die sich durch das seniorengerechte Bauvorhaben nicht noch mehr verschlechtern soll.

