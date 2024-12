Schneemänner und Nikoläuse, so weit das Auge blickt

Eine außergewöhnlich strahlende und weithin sichtbare Weihnachtsatmosphäre verbreiten ein Wohnhaus und ein Garten in Kellmünz. Außergewöhnlich ist das weihnachtliche Figurenensemble in mehrerlei Hinsicht. Um Kindern eine besondere Freude zu machen, haben sich die Bewohner spezielle Zeiten überlegt, zu denen die Weihnachtswelt bestaunt werden kann.

Zum einen sind es sehr viele Nikoläuse, Schneemänner, Rentiere und Schlitten, die sich im Garten des Hauses in der Friedhofstraße 5 versammelt haben. Zum Zweiten sind es lebensgroße Figuren, die weihnachtlichen Glanz verbreiten und zuletzt ist es eine große Menge Luft, die die vielen Figuren allabendlich zum Leben erweckt. Ein Hingucker sind auch die vielen dekorierten Fenster, die auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Icon Galerie 14 Bilder Seit sechs Jahren werden Haus und Garten in der Friedhofstraße 5 im Advent weihnachtlich gestaltet. Die schönsten Bilder in einer Galerie.

Weihnachtshaus in der Friedhofstraße in Kellmünz

Vor sechs Jahren haben Julia und Michael Zaschka in kleinerem Umfang begonnen, weihnachtliche Figuren zu erwerben und im Garten zu präsentieren. Mit den Jahren ist der Bestand an Nikoläusen, Bären, Pinguinen und Schneemännern immer mehr gewachsen und nun zu einer kompletten weihnachtlichen Szenerie geworden.

Zudem haben die beiden Kellmünzer begonnen, die Fenster des Hauses mit Weihnachtsspieluhren, Adventsschmuck und einer Vielzahl an weihnachtlichen Deko-Artikeln auszuschmücken. Mittlerweile sind schon mehrere Tage Arbeit nötig, bis Haus und Garten pünktlich zum ersten Adventssonntag in weihnachtlichem Glanz erstrahlen können.

Dekoration soll Kindern Freude bereiten

Die Figuren selbst bestehen aus Kunststofffolie und werden so lange mit Luft aufgeblasen, bis sie ihre volle Größe erreichen. Viel Energie ist dafür laut Michael Zuschka nicht erforderlich. Von 17 bis 21 Uhr sind Haus und Garten hell erleuchtet. „Wir machen das aus Spaß und wollen vor allem Kindern eine Freude machen“, erläutert Julia Zaschka. Deshalb wird das weihnachtliche Szenenbild auch morgens von 6 bis 8 Uhr beleuchtet und die vielen Figuren werden mittels Gebläseluft in Form gehalten. So können Kindergarten- und Schulkinder auf ihrem morgendlichen Weg den Garten und die vielen Weihnachtsfiguren betrachten und bestaunen.

Da das Haus der Zaschkas direkt neben dem Kellmünzer Kindergarten liegt, ist der Standort des Weihnachtsgartens für die kleinen Zaungäste quasi optimal gelegen. Bis zum Dreikönigstag, 6. Januar, können das weihnachtlich geschmückte Haus und das Figurenensemble im Garten täglich von 17 bis 21 Uhr noch besucht und bestaunt werden.