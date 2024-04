Kellmünz

06:30 Uhr

Sie träumten vom Kulturcafé, jetzt kämpfen sie um ihre Existenz

Miriam, Ruby und Ralf Otto, der an einer Lungenkrankheit leidet. Miriam Otto hat für ihre Familie eine Spendenkampagne über die Internetplattform GoFundMe gestartet.

Plus Der Umbau der Bahnhofsgaststätte in Kellmünz hatte schon begonnen, da bremste die schwere Lungenkrankheit COPD Familie Otto aus. Nun hofft sie auf Spenden.

Von Zita Schmid

In der ehemaligen Bahnhofsgaststätte Markthaler in Kellmünz sollte ein Kulturcafé entstehen. Diesen Traum hatten Miriam und Ralf Otto. Mit dem Umbau der Gasträumlichkeiten, mit der Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände haben beide dafür auch schon einiges bewerkstelligt. Im Obergeschoss wollten sie wohnen. Dort ist der Umbau bereits fortgeschritten, doch auch hier herrscht noch Baustelle. Denn Ralf Otto erkrankte schwer und die Arbeiten gerieten ins Stocken. Inzwischen bangt die Familie um ihre Existenz. Miriam Otto hat deshalb vor wenigen Tagen eine Spendenkampagne gestartet. Damit will sie erreichen, dass zumindest das Obergeschoss des Hauses für die dreiköpfige Familie bewohnbar werden kann.

Das markante Gebäude der ehemaligen Bahnhofsgaststätte Markthaler ist auf vielen alten Postkarten abgebildet. "Gebaut wurde es um 1880", erklärt Miriam Otto. Das Haus, errichtet in der Gründerzeit, sollte diesen Charme alter Zeiten nicht verlieren. Demenentsprechend waren die Pläne für den Umbau – und auch für die Einrichtung. Restaurierte, gut erhaltene und von ihnen bereits besorgte Türen und Möbel etwa sollten hier Nostalgie versprühen. Inzwischen lagern die Sachen irgendwo im Haus oder Anwesen, teils noch verpackt oder theoretisch auch schon zum Einbauen bereit. Denn es kam anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

