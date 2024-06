Kettershausen

11:35 Uhr

Aufräumen nach der Flut: Gemeinschaftsgeist in Kettershausen

Plus Nach dem Hochwasser helfen Freunde, Verwandte und Freiwillige bei der Müllentsorgung. Wie steht es um das Gemeindeareal, das geflutet wurde?

Von Zita Schmid

Große Schäden und viele helfende Hände: Wie in anderen Orten packen in Kettershausen nach dem Hochwasser Freunde, Verwandte und andere Freiwillige bei den Aufräumarbeiten nach Kräften mit an. Während manche Gebäude bald wieder benutzbar waren, ist in anderen Häusern das Wohnen nach wie vor nicht möglich.

Am Sägmühlweg steht das Haus von Irene und Dietmar Lukasch. Ein gewaltiger Berg an durchnässten und kaputten Gegenständen aus dem Keller hat sich davor angesammelt. „Das Wasser hat die Kellerfenster eingedrückt“, schildert Dietmar Lukasch die bisher noch nie erlebte Wucht, mit der das Wasser des nahen Mühlbachs an ihrem Haus gewütet hat. Am Samstag mussten sie ihr Heim eilig verlassen. Um nicht von der starken Strömung mitgerissen zu werden, flohen sie über den Zaun zum Nachbargrundstück. Das Gefühl, das Haus seinem Schicksal zu überlassen, beschreibt Lukasch als alles andere als schön. „Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen“, erzählt er. Im Keller stand das Wasser des Mühlbachs, einem Seitenarm der Günz, bis knapp unter der Decke. Inzwischen ist es wieder gewichen, doch ins Haus zurück können die Lukaschs noch nicht. Sie haben weder Heizung noch Strom. Irene Lukasch kämpft beim Erzählen und mit Blick auf die vielen nicht mehr brauchbaren Geräte, Möbel und Gegenstände mit den Tränen. Das meiste davon ist wohl nur noch für die Tonne.

