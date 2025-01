Ehrungen beim TSV Kettershausen-Bebenhausen

Bei der jährlichen Generalversammlung des TSV Kettershausen-Bebenhausen wurden traditionell wieder langjährige Mitglieder geehrt. Das Bild zeigt von links: Siegfried Joos (50 Jahre Mitgliedschaft), Sonja Glöggler (25 Jahre Mitgliedschaft), Elisabeth Arulanantham (BLSV Verdienstnadel in Bronze), Anna Maria Herzer (50 Jahre Mitgliedschaft), Kerstin Mayer (BLSV Jugendverdienstnadel in Bronze), Tanja Thalhofer (BLSV Verdienstnadel in Bronze), Lisa Glaser (BLSV Verdienstnadel in Bronze mit Kranz), Gabi Faulhaber (50 Jahre Mitgliedschaft), Christoph Herz (150 Spiele), Christopher Holler (BLSV Verdienstnadel in Bronze), Moritz Walter (150 Spiele), Lydia Schex (BLSV Verdienstnadel in Bronze mit Kranz), Uwe Faulhaber (BLSV Verdienstnadel in Bronze mit Kranz) und Harald Weber (Jugendleiter Ehrennadel in Bronze). Auf dem Bild fehlen Sonja Mayer, die für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, sowie Robert Hartmann (40 Jahre Mitgliedschaft), Christa Kössler (50 Jahre Mitgliedschaft), Josef Remmele (50 Jahre Mitgliedschaft), Hermine Sauerwein (50 Jahre Mitgliedschaft) und Anni Schneider (50 Jahre Mitgliedschaft). Ebenso wurde in Abwesenheit Alexander Mayer für 150 Spiele von der Fußballabteilung für seinen Einsatz gewürdigt.

