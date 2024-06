Grünes Licht für Schweinemaststall und 600 Tiere in Bebenhausen

Der Gemeinderat Kettershausen stimmt dem Bauantrag für eine Schweinemast mit 600 Tieren am Ortsrand von Bebenhausen zu. Warum es dabei auch ums Tierwohl geht.

Am östlichen Ortsrand von Bebenhauen in Richtung Olgishofen soll ein „Tierwohlschweinemaststall“ für 600 Tiere gebaut werden. Der entsprechende Bauantrag stand auf der Tagesordnung bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kettershausen. Laut Bürgermeister Markus Koneberg würden die Tiere in „Haltungsstufe 4“ leben. Die notwendigen Gutachten zum Bauantrag liegen laut Bürgermeister vor. Da die berechneten Immissionswerte keinerlei Überschreitungen aufweisen würden, sei gegen das Bauvorhaben rechtlich nichts einzuwenden, sagte er. Das sah auch der Gemeinderat so und stimmte zu.

Die Kennzeichnung „Haltungsform“ setzt sich aus vier farbigen Siegeln zusammen. Sie soll die Verbrauchern beim Kauf von Fleisch zu verdeutlichen, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten wurden. Es gibt vier Kategorien: Haltungsform 1 bedeutet Stallhaltung (rot), Haltungsform 2 Stallhaltung plus (blau), Haltungsform 3 Außenklima (orange). Dauerhaft Stroh, mehr Platz, Auslauf sowie Futtervorgaben sind Kriterien für die Haltungsform 4. (zisc)