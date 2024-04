Kettershausen

Illegal entsorgte Reifen in Kettershausen: Bürgermeister ist sauer

Wenn ausgemusterte Reifen in der Natur landen, dann ist das ein Ärgernis - und verboten.

Plus Als "absolut ärgerlich" bezeichnet Markus Koneberg, dass jemand rund 800 Altreifen abgeladen und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Das hat zwei Gründe.

Von Sabrina Karrer

Der Fund von rund 800 illegal entsorgten Reifen in Kettershausen hat Unverständnis im Ort ausgelöst. Bürgermeister Markus Koneberg nennt Vorfälle wie diesen "absolut ärgerlich". Nicht nur, weil der Gemeinde ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich entstanden ist.

Sie hatte sich nämlich um die vorgeschriebene Entsorgung der teils sehr alten Reifen in unterschiedlicher Größe zu kümmern. Mitarbeiter haben die unliebsamen Hinterlassenschaften an den drei Fundorten eingesammelt und zu einem Entsorgungsbetrieb nach Weißenhorn transportiert. Dass der Allgemeinheit Kosten aufgehalst werden, sei einfach "nicht in Ordnung", findet Bürgermeister Koneberg.

